Sky – Inter-Dzeko, volontà reciproca di rinnovare. A gennaio scelte nette

Edin Dzeko vuole restare all’Inter. E i nerazzurri vogliono proseguire col bosniaco. Idee chiare per il club e il bosniaco, in scadenza al 30 giugno 2023. Ecco quanto riportato da Sky Sport.

“Gennaio servirà all’Inter per discutere di prolungamenti contrattuali e fare scelte anche nette. Dzeko è in scadenza, la dirigenza vuole andare fino in fondo e rinnovare. C’è la volontà di andare insieme, reciproca. Rispetto a Skriniar, è una trattativa più semplice. Si vuole rinnovare anche con D’Ambrosio, uno dei leader nello spogliatoio”, le parole dallo studio.