Inter, in attesa di Lukaku e Dybala ecco Mkhitaryan: settimana prossima a Milano

In attesa dei botti di mercato, con Lukaku e Dybala nomi caldissimi per l'attacco, l'Inter ha già (ormai da giorni) piazzato il colpo Mkhitaryan. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'armeno, che sta smaltendo un infortunio muscolare, la settimana prossima sarà a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto con i nerazzurri: