CorSport – Inter, parte un big? “Oltre a Lautaro in elenco anche Bastoni, Skriniar e Barella”

Come riportato, l'indicazione arrivata a Marotta e Ausilio è quella di chiudere in attivo il prossimo mercato estivo

Come riportato, l'indicazione arrivata a Marotta e Ausilio è quella di chiudere in attivo il prossimo mercato estivo, presumibilmente con la cessione di un big della rosa dell'Inter. Il maggiore indiziato è Lautaro Martinez ma, secondo il Corriere dello Sport, non sarebbe il solo in lista: