Inter, Emerson nell’affare Lautaro? Mundo Deportivo: “Alle voci il ragazzo ha reagito così”

Continua il pressing del Barcellona su Lautaro Martinez, primo e vero obiettivo dei catalani per la prossima sessione di mercato. Sono diversi i nomi offerti dal club Blaugrana all’Inter come contropartite per abbassare il prezzo dell’argentino e uno di questi è Emerson Royal, terzino brasiliano classe ’99 attualmente in prestito al Betis. Il giocatore, ricorda il Mundo Deportivo, ha firmato nel luglio scorso un quinquennale per il Barcellona e sogna di restarci al termine dei due anni di prestito nel club Verdiblanco. All’udire di tutte queste voci su ipotetici scambi, il ragazzo non è rimasto né sorpreso né arrabbiato: al momento è soltanto concentrato sul ritorno in campo. La sua priorità, come detto, quella di conquistarsi il Barcellona: Emerson ha infatti parlato con gli agenti e con la famiglia per lasciare alle spalle tutte le voci, essendo intenzionato a vestire la maglia azulgrana il più presto possibile.