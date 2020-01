Inter, Emmers torna in Italia? Su di lui ci sono il Trapani e il Livorno

E’ terminata l’esperienza di Xian Emmers in Belgio. E ora, scrive Gianluca Di Marzio, il centrocampista dell’Inter è pronto a cambiare maglia: “Nuova avventura in arrivo per Xian Emmers, centrocampista classe 1999 dell’Inter che nella prima parte di stagione ha giocato in prestito in Belgio al Waasland-Beveren (9 presenze totali). Il ragazzo, che in Italia ha giocato anche nella Cremonese, potrebbe finire nuovamente in Serie B. Su di lui un Trapani sempre più scatenato sul mercato e il Livorno. In estate saltò il suo passaggio alla Standard Liegi. Ora, forse, una nuova sfida”.