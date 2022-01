GdS – L’Inter ha già sussurrato questa cosa all’entourage di Dybala

L'Inter è alla finestra per il possibile colpo Paulo Dybala a zero a giugno: primi contatti con l'entourage

L’Inter è alla finestra per il possibile colpo Paulo Dybala a zero in estate. Vista la situazione con la Juventus, Beppe Marotta è pronto a inserirsi per tentare l’affare. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono già stati i primi contatti tra il dirigente nerazzurro e l’entourage dell’argentino: “Proviamo a tradurre il pensiero dell’ex manager bianconero: l’Inter ha già sussurrato all’argentino la disponibilità a sottoscrivere un contratto di 7,5 milioni per i prossimi 5 anni, cioè sino al 2027. Ora è in attesa di conoscere l’orientamento del giocatore e dei suoi consiglieri. Di conseguenza ora come ora non può andare oltre. È una fase comunque decisiva, visto che il contratto di Dybala con i bianconeri scade tra poco più di 5 mesi e i regolamenti gli permettono di guardarsi intorno per cercare una sistemazione altrove”, si legge.