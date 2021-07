Inter, fissato l’arrivo di Eriksen a Milano: “Suo 2021 finito, per il futuro…”

Sportmediaset aggiorna sulla situazione del giocatore danese, atteso ad Appiano Gentile dal nuovo allenatore Inzaghi e dai dirigenti

Si avvicina l’inizio dell’era Simone Inzaghi in casa Inter. Mercoledì ci sarà la conferenza stampa di presentazione, poi la ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì. Come svelato dall’edizione online di Sportmediaset, “settimana prossima è previsto anche l'arrivo a Milano di Christian Eriksen, l'Inter ha scelto di convocare il danese per l'inizio del ritiro come data simbolica. Il centrocampista sosterrà alcuni esami prima del confronto diretto con staff tecnico e società anzitutto per un abbraccio dopo il grande spavento del malore ad Euro 2020 ma anche per capire sensazioni e ambizioni verso il futuro: di sicuro il suo 2021 calcistico è concluso, nei prossimi mesi Eriksen dovrà capire come si sente e scegliere se continuare a giocare o meno”, si legge.