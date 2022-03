Inter, 5 punti persi senza Brozovic: “Esame di coscienza sul mercato, da Sensi in giù”

Un altro passo falso senza Marcelo Brozovic. L’Inter pareggia a Torino e diventano cinque i punti persi in assenza del croato

Un altro passo falso senza Marcelo Brozovic. L’Inter pareggia a Torino e diventano cinque i punti persi in assenza del croato, contro Sassuolo e Torino. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport: “Nell’esame di coscienza rientra anche quanto non è stato fatto sul mercato (da Sensi in giù) per rendere sostituibile un giocatore da cui l’Inter dipende troppo. Ma, a parte gli assenti, i presenti, nel momento chiave del campionato, avrebbero dovuto giocare con altra resa e altro spirito. Almeno quello che ci ha messo il Toro”, si legge sul quotidiano.