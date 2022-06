Sky – Inter, Esposito può tornare in Serie A: un club si inizia a muovere

Dopo il prestito al Basilea e il mancato riscatto, Sebastiano Esposito può tornare in Serie A. Prima rientrerà all’Inter, poi ripartirà per giocare con continuità. Come riportato da Sky Sport, il baby attaccante è un obiettivo dell’Empoli, che si sta iniziando a muovere per il classe 2002. Trattativa al via, dopo Pinamonti in Toscana può sbarcare un altro attaccante dall'Inter.