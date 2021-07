Sky – Inter, Bellerin-Nandez: la formula di trasferimento blocca le trattative

Il mercato nerazzurro si concentra sugli esterni: i due calciatori interessano al club che sta cercando di ottenerli in prestito con diritto di riscatto

Rapporti stretti quelli tra Cagliari e Inter dopo la definizione in prestito di Dalberte la possibilità che Nainggolan passi definitivamente in rossoblù. Per questo si continua a parlare di Nandez, l'esterno che potrebbe sostituire Hakimi all'Inter. C'è in ballo però anche il nome di Bellerin. I due giocatori hanno caratteristiche differenti: quelle del calciatore dell'Arsenal sono doti più difensive. Lui si è anche sbilanciato in chiave nerazzurre.