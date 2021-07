Inter, per le fasce si guarda anche in Serie A: i nomi. E con l’Atalanta…

Club nerazzurro al lavoro per rinforzare gli esterni. I nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio

È soprattutto quello degli esterni il settore che l'Inter deve rinforzare in vista della prossima stagione. Tanti i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio che con un budget non altissimo (una quindicina di milioni), devono cogliere le opportunità. I nomi sono quelli di Bellerin dell'Arsenal, Zappcosta e Dumfries. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, anche la serie A potrebbe regalare opportunità.

"In questi giorni è stato proposto Molina dell’Udinese, che sta giocando da protagonista la Coppa America con l'Argentina. Sempre monitorato pure Bereszynski della Sampdoria. A proposito di canali preferenziali, non può essere tralasciato quello con l’Atalanta. Con Hateboer fermo ai box, infatti, ecco che a gennaio si è presentato alla corte di Gasperini Maehle, che si è ben presto guadagnato i galloni del titolare. Logico pensare, allora, che l'olandese, da riserva, sarebbe sprecato. Non accadrebbe nella nuova Inter, a patto che si trovi la formula giusta per l'operazione".