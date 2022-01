Inter al lavoro per l’esterno sinistro: “Questo giocatore può arrivare subito”

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Inzaghi tra gennaio e giugno: la situazione in fascia

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno. In particolare, vista la scadenza di contratto di Ivan Perisic, si cerca un esterno mancino. E può arrivare già nel mercato invernale, secondo quanto riportato da Calciomercato.com: "L'Inter sta pensando di cercare l'intesa con l'Eintracht Francoforte per anticipare l'arrivo di Filip Kostic a gennaio e anticipare così la concorrenza che si è creata per l'esterno mancino", si legge.