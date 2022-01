Inter, vice-Perisic: tre nomi e un preferito. Idea in prestito per la mediana

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi già a gennaio: ecco i nomi caldi

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi già a gennaio. Dipenderà dalle uscite, ma i nerazzurri si guardano attorno soprattutto per due ruoli: il vice-Perisic a sinistra e un vice-Brozovic al centro. A patto che partano due giocatori, con Vecino e Sensi principali indiziati a salutare l'Inter.

Così La Gazzetta dello Sport sui profili seguiti dai nerazzurri per i due ruoli: "Borsino del vice-Perisic, necessità di questa sessione: Digne è la prima scelta, Kurzawa e Bensebaini le alternative, Kostic il futuro. Serve comunque almeno un’uscita in mezzo, dove si valuta l’idea Villar in prestito", si legge.