CM – Inter, un esubero riflette sul futuro: proposto al Borussia Dortmund

Valutazioni in corso per un giocatore in uscita dai nerazzurri: non rientra nei piani di Simone Inzaghi e deve decidere il futuro

Alessandro Cosattini

Riflessioni in corso per un esubero dell’Inter. Si tratta di Valentino Lazaro, neanche convocato nell’ultima partita di campionato contro il Verona. Gli aggiornamenti sul suo futuro arrivano da Calciomercato.com: “Il giocatore è vicino al trasferimento al Benfica: l'agente è in Italia per sbloccare la trattativa costruita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 9 milioni di euro. L'esterno austriaco si sta convincendo ad andare in Portogallo, anche se la sua priorità resta sempre il ritorno in Bundesliga da dove però non arrivano proposte. L'Inter aveva provato ad accontentarlo proponendolo al Borussia Dortmund, ma i gialloneri avevano fatto sapere di non essere interessati”, si legge.