L’Inter 2020-21 fa sognare: “Suggerito a Marotta un fuoriclasse”. Direbbe addio Brozovic

Tra obiettivi concreti e sogni nemmeno troppo nascosti, l’Inter, in attesa di capire quali saranno i responsi del campo in questo finale di stagione, guarda al futuro. E lo fa puntando a nomi pesanti, per rinforzarsi al meglio e dare l’assalto definitivo allo scudetto che, come si è visto in questa stagione, non è nemmeno poi così lontano.

Fra questi, secondo quanto scritto da Enzo Bucchioni per TMW, ci sarebbe N’Golo Kanté del Chelsea, un nome che Conte avrebbe suggerito tempo fa a Marotta. A fargli posto potrebbe essere addirittura Brozovic. Scrive Bucchioni:

“Per il centrocampo c’è un nome che Conte ha suggerito da tempo a Marotta, trattasi di N’Golo Kantè che al Chelsea era uno dei fedelissimi dell’allenatore ora nerazzurro. Se dovesse arrivare il francese, fra i sacrificati, nell’ennesima epurazione, potrebbe finire anche Brozovic“.

(Fonte: TMW)