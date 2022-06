CorSera – Inter, pronta l’offerta al Torino per Bremer: i dettagli. Skriniar-PSG…

Questa settimana l'Inter formalizzerà almeno tre acquisti - Bellanova, Asllani e Lukaku - ma potrebbe anche chiudere, in uscita, l'operazione Skriniar. Come riporta il CorSera, però, l'offerta del PSG al momento non è giudicata sufficiente dai dirigenti nerazzurri. "Il Psg ha offerto 55 milioni più bonus per Skriniar: non bastano", spiega il quotidiano che poi annuncia un incontro col Torino per Bremer: "Imminente infine il faccia a faccia con il Toro per Bremer: pronti 30 milioni di euro"