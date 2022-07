GdS – Inter, necessità di fare cassa: non solo Skriniar e Dumfries, c’è un terzo nome

I nomi di Milan Skriniar e Denzel Dumfries, ma non soltanto. C’è un terzo giocatore che può lasciare l’Inter in estate

I nomi di Milan Skriniar e Denzel Dumfries , ma non soltanto. C’è un terzo giocatore che può lasciare l’Inter in estate di fronte alla necessità di fare cassa secondo La Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano sulle strategie in uscita della società nerazzurra da qui a fine mercato.

“Milan Skriniar pareva destinato al Paris Saint-Germain, ma l'Inter è rimasta rigida sulla richiesta di 70 milioni di euro, stessa cifra sventolata al Chelsea all'ultimo sondaggio. I londinesi sono peraltro anche gli ultimi a essersi interessati a Denzel Dumfries, che però ha un cartellino del prezzo da 40 milioni che spaventa un po' tutti. Insomma, a Milano si aspettano offerte irrinunciabili per privare la formazione titolare - estremamente competitiva - di uno dei suoi componenti. La situazione è però passibile di mutamenti repentini, vista la necessità di Suning di fare cassa entro la fine della prossima stagione: offerte al momento non preventivabili potrebbero cambiare le carte in tavola, da Stefan De Vrij a qualcuno di più prezioso. Questo quinto nodo, poi, va potenzialmente raddoppiato: per ogni titolare che parte, serve cercare un sostituto di livello a costi contenuti. Forse, il compito più arduo di tutti”, si legge.