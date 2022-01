Mediaset – Inter, c’è il nome nuovo per il centrocampo: fari accesi su Bernardeschi

L'Inter guarda in casa Juventus per rinforzarsi in vista della prossima stagione. E non sarebbero Dybala e Cuadrado i profili attenzionati

Marco Macca

L'Inter guarda in casa Juventus per rinforzarsi in vista della prossima stagione. E non sarebbero Dybala e Cuadrado i profili attenzionati da Marotta e Ausilio, entrambi disponibili, allo stato attuale delle cose, a parametro zero a da luglio.

In scadenza

Secondo ultime indiscrezioni riportate da Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri avrebbero acceso i fari su Federico Bernardeschi. Così come Dybala e Cuadrado, anche lui è in scadenza di contratto con il club bianconero. Da Viale della Liberazione sarebbero molto attenti sull'evolversi della situazione del centrocampista ex Fiorentina che, dopo stagioni in chiaroscuro, in questi mesi di gestione Allegri ha ritrovato continuità di rendimento. Sul calciatore, conclude Mediaset, ci sarebbe anche il Milan.

(Fonte: Mediaset)