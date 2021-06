Inter, ora le fasce sono da sistemare: “Ecco i sei nomi sulla lista del club”

Hakimi al Psg è in dirittura d'arrivo: l'Inter ora avrà l'arduo compito di sistemare le corsie esterne, ma non sarà facile

Con l'affare Achraf Hakimi-Psg in via di definizione, l'Inter ora avrà l'ardua missione di trovare uno o due sostituti che ne siano perlomeno all'altezza. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "La necessità, a questo punto, diventa sistemare le corsie laterali, in maniera assolutamente funzionale rispetto alle esigenze di gioco di Inzaghi. La lista per la fascia destra, al momento, comprende Zappacosta, Dumfries e Bellerin. Quella mancina, invece, vede sempre in prima fila Marcos Alonso e, a seguire, Emerson Palmieri e Kostic. Attenzione, però, all’atteggiamento del Chelsea, una vola sfumato l’affare Hakimi. Difficile, infatti, che i Blues concedano condizioni di favore".