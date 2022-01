Inter, fiducia di chiudere Caicedo. CdS: “Sullo sfondo anche un’alternativa”

Inzaghi potrebbe presto riabbracciare il suo uomo di fiducia nel reparto avanzato

Oltre a Robin Gosens, l'Inter punta a chiudere in fretta per Felipe Caicedo. L'ex Lazio è l'indiziato principale per allungare l'attacco di Inzaghi. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "E' vero che sullo sfondo resta sempre l’alternativa Salcedo, nell’ipotesi (remota) che la trattativa si impantani, tutto lascia credere però che già oggi possa diventare nerazzurro. Fermo restando che, per l’ufficialità, occorrerà passare da visite mediche e firma sul contratto.

L’ecuadoriano sarà la rete di sicurezza per il mese che Correa trascorrerà in infermeria, ma anche la polizza assicurativa qualora succedesse qualcosa pure a Sanchez e Luataro, che trascorreranno la sosta giocando, rispettivamente, con Cile e Argentina. Nella prospettiva di un ciclo che definire di ferro è forse dire poco – Milan e Napoli in campionato, Roma in Coppa Italia e Liverpool in Champions -, insomma, Inzaghi ha voluto cautelarsi. E la società lo ha assecondato volentieri".