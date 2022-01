Inter, il ko di Correa ha aperto il file sull’attacco: “Ecco la strategia”

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi: ecco la strategia per il colpo in attacco

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Con una strategia molto chiara e delineata, come riporta oggi il Corriere della Sera: "L’infortunio di Correa ha aperto il file sull’attacco, quattro giocatori, con così tanti impegni ravvicinati, non sono sufficienti. In più le condizioni di Sanchez, il migliore nell’ultimo mese, restano un rebus. Il cileno è da considerarsi un titolare aggiunto, tecnicamente non si discute, ma la storia sanitaria non è dalla sua parte. L’Inter non può spendere per acquistare, la formula dovrà essere quella del prestito fino a fine stagione, al massimo si può pensare a uno scambio, gli incastri non sono semplici", si legge.