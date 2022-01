Inter forte su Gosens, c’è l’ok di Zhang: primo contatto con l’Atalanta, i dettagli

Nel summit di mercato andato in scena ieri, Simone Inzaghi è stato chiaro: serve un rinforzo a sinistra

Nel pomeriggio di ieri è andato in scena il summit di mercato tra Simone Inzaghi, Steven Zhang e i dirigenti nerazzurri . Una conference call visto che il tecnico è rimasto bloccato dal Covid. Inzaghi ha ribadito l’esigenza di fare un’operazione di mercato sulla fascia sinistra e il primo nome sulla lista è quello di Robin Gosens . "Zhang ha dato l’ok a un investimento che sia futuribile, anche a costo di fare uno sforzo in termini di monte ingaggi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’Atalanta valuta Gosens 35 milioni di euro, l’Inter oggi può esporsi solo per un prestito, rimandando l’affare a titolo definitivo solo a giugno. Non c’è chiusura, la traccia va seguita. E l’affondo dell’Inter è stato deciso, anche perché sul fronte Perisic le speranze di un rinnovo sono ora ridotte. L’Inter ha via via cambiato obiettivo, sull’esterno. Ha prima approcciato Kostic, poi Digne, ha nelle ultime ore valutato anche il ritorno di Alex Telles. Ma si è decisa una linea comune con Inzaghi, che fa del ruolo un’assoluta priorità, pure a costo di rinunciare ad altri interventi".