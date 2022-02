Frattesi fa ammattire l’Inter: “Nerazzurri in pole, c’è il canale preferenziale”

L'Inter c'è e fa sul serio per Davide Frattesi, in grande spolvero anche ieri a San Siro: canale preferenziale col Sassuolo

L'Inter c'è e fa sul serio per Davide Frattesi, in grande spolvero anche ieri a San Siro. Beppe Marotta e Piero Ausilio da mesi ormai dialogano col Sassuolo per il centrocampista, oltre che per Gianluca Scamacca, ieri a segno. Prove di doppio colpo verso l'estate, per presente e futuro. Ne ha parlato oggi anche il Corriere dello Sport.