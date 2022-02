Inter, Frattesi per giugno e non per gennaio: i due veri motivi

Per giugno, ma non per gennaio. L’Inter ha messo nel mirino Davide Frattesi per la prossima stagione per due ragioni

Per giugno, ma non per gennaio. L’Inter ha messo nel mirino Davide Frattesi per la prossima stagione, ma nel mercato invernale terminato ieri non era un reale obiettivo. I due motivi li ha svelati Alfredo Pedullà, esperto di mercato della Gazzetta e di Sportitalia, sul suo sito: “I motivi sono due, li riepiloghiamo. Il primo: l’Inter non ha la necessità di aggiungere ora un nuovo centrocampista. Il secondo (non meno importante del primo): il Sassuolo lo ritiene indispensabile per la seconda parte della stagione. Quindi, è un discorso (concreto) per luglio. E ricordiamo sempre che la Roma ha diritto al 30 per cento da una futura vendita di Frattesi, particolare da non sottovalutare”, si legge.