GdS – Inter in pole per Frattesi: serve pazienza, ecco quando l’affare può entrare nel vivo

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, l'Inter sta seguendo con grande attenzione la stagione di Davide Frattesi

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, l'Inter sta seguendo con grande attenzione la stagione di Davide Frattesi, giovane centrocampista del Sassuolo e fra i migliori talenti italiani in ascesa. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà per gazzetta.it, l'affare potrebbe entrare nel vivo in primavera: