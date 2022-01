Inter su Frattesi e Scamacca, parla Carnevali: “Prima o poi dovremo sostituirli”

L’Inter per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi fa sul serio in vista dell’estate: ecco le parole del dirigente del Sassuolo

Alessandro Cosattini

L’Inter per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi fa sul serio in vista dell’estate. I nerazzurri sono già al lavoro per l’attaccante e il centrocampista, obiettivi di mercato per presente e futuro. A TMW, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato così del mercato dei neroverdi.

Ha parlato di giocatori che possono partire. Su tutti Frattesi e Scamacca.

“Abbiamo anche Raspadori e Berardi… Non nascondo che è una difficoltà, anche se piacevole: finché ci sono richieste importanti per questi ragazzi vuol dire che hai la possibilità di poter guardare al futuro in un mercato che è sempre più difficile. Non dobbiamo dimenticarci che è un mercato in cui le possibilità economiche delle società sono pochissime. Siamo fiduciosi, per questo stiamo guardando ai ragazzi giovani: sappiamo che prima o poi dovremo sostituire, non è che possiamo tenere a bada tutte le richieste che possiamo avere”.

Dopo Moro, arriva Lucca?

“Non credo, perché l’interesse che abbiamo avuto era per Moro in primis e poi abbiamo già preso Ceide, Ciervo. Non credo che possa arrivare Lucca, soprattutto per questo mercato, magari più avanti”.

(Fonte: TMW)