FCIN1908 – Inter, Frattesi subito? No per due motivi. Stesso destino di Scamacca

Il mercato invernale nerazzurro si è concluso dopo l'arrivo di Gosens e Caicedo ma i dirigenti lavorano già per la prossima stagione

Daniele Vitiello

La sessione di calciomercato che sta per concludersi ha regalato soddisfazioni importanti ai tifosi dell'Inter. Oltre a Caicedo, arrivato per rinfoltire il reparto avanzato dopo l'infortunio di Correa, i dirigenti sono riusciti a mettere a disposizione di Simone Inzaghi anche Robin Gosens. Un colpo un po' a sorpresa, quello dell'esterno tedesco proveniente dall'Atalanta, che ha regalato al tecnico nerazzurro il prossimo titolare per la corsia mancina. Marotta e Ausilio hanno anticipato un'operazione messa in preventivo per la prossima estate, mettendo così a segno un colpo di grandissimo spessore. Perché? L'Inter ha sistemato il tassello tempestivamente per evitare di imbattersi in aste che avrebbero inevitabilmente alzato i costi dell'operazione. Ora il club avrà tempo a disposizione per gettare le basi per altre trattative da chiudere con lo stesso tempismo.

In quest'ottica vanno considerati i dialoghi degli ultimi giorni, e non solo, tra Inter e Sassuolo per due tra i gioielli neroverdi che tanto piacciono in viale della Liberazione. Davide Frattesi e Gianluca Scamacca sono sul taccuino dei dirigenti nerazzurri da settimane. Sono alte le possibilità che entrambi vestano nerazzurro, ma dalla prossima stagione. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, l'Inter spera di trovare in fretta un accordo con gli emiliani e con l'entourage dei due, proprio perché nel frattempo sono diverse le squadre che li hanno messi sotto osservazione, ma sa bene che non c'è margine per portare a termine le operazioni entro la chiusura del mercato invernale.

Inter, Frattesi e Scamacca non subito

Per due motivi. In primis perché dal Sassuolo fanno sapere che non hanno intenzione di lasciar partire nessuno da qui a lunedì. In seconda battuta, perché con gli innesti degli ultimi giorni ad Appiano sono convinti di avere tutte le armi a disposizione per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Discorso uguale quindi per entrambi, nonostante la partenza di Sensi abbia ridotto i numeri dei centrocampisti a disposizione di Inzaghi. Frattesi resta assolutamente nel mirino, ma non per l'immediato.