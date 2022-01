CdS – Inter, oggi fumata bianca Gosens? Manca l’ultimo passo per chiudere

L'esterno tedesco arriverà a rinforzare la corsia mancina dell'Inter cambiando casacca nel mercato invernale

L'Inter era stata chiara: non avrebbe preso un nome qualsiasi a sinistra solo per allungare la rosa. Nella testa dei dirigenti c'era la voglia di regalare a Inzaghi il prossimo titolare fin da subito e così sarà. Robin Gosens infatti è pronto a sbarcare a Milano al termine di una trattativa imbastita in poco tempo.