Inter, cosa vuole fare Handanovic? “Nessun balletto, con l’arrivo di Onana ora…”

Cosa farà ora Samir Handanovic? Si attendono solo le firme, Onana è pronto a diventare un nuovo portiere dell’Inter

“Non è un balletto, quello in casa nerazzurra, piuttosto una decisione da prendere. Onana si è legato in tempi non sospetti, ha considerato chiuso il suo ciclo all’Ajax, non ha voluto considerare la possibilità di un rinnovo. Le sue parole recenti legate al Barcellona erano soltanto un modo per depistare e per non ammettere che ha fatto una scelta chiamata Inter e che non intende rimangiarsela. Ora, aspettando Onana, si tratta di capire cosa vorrà fare Handanovic: se restasse, 38 anni il prossimo luglio, sarebbe la perfetta chioccia per il suo erede. Ma in discorsi del genere dobbiamo tenere conto dell’orgoglio, dell’autostima e anche di un po’ di superego: ci sta quindi che in presenza di un’altra proposta Samir (che va comunque ringraziato a prescindere) decida di salutare, la partita è aperta”, si legge.