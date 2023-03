Futuro Inzaghi, Romano: “Ora l’Inter lo protegge, ma a fine stagione…”

Non ci sono certezze al momento sul futuro di Simone Inzaghi in casa Inter. Ne ha parlato così l'esperto di mercato Fabrizio Romano

Non ci sono certezze al momento sul futuro di Simone Inzaghi in casa Inter . Fabrizio Romano , esperto di mercato, ha parlato così della panchina nerazzurra su Twitch:

“Inzaghi? Situazione aperta. L’Inter lo protegge perché la stagione è in corso, alla fine si ragionerà e si capirà. Con tutto il rispetto, un gol alla Sampdoria e al Bologna va fatto. In campionato la situazione è oggettivamente deludente rispetto alle aspettative, quindi bisognerà valutare, anche in base al cammino in Champions League”, le sue parole al canale di SOS Fanta.