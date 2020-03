Inter, il futuro della porta balla tra due nomi. Ma sul titolare del prossimo anno zero dubbi

Nella notte buia dell’Allianz Stadium, in casa Inter è una la buona notizia: il rientro di Samir Handanovic. Il portiere sloveno ha mostrato perché è indispensabile per la squadra: due grandi interventi non da tutti su De Ligt e Matuidi nel primo tempo, incolpevole sui gol. E Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto sul futuro della porta nerazzurra: “La prestazione di Handanovic a Torino dimostra come il numero uno sloveno possa essere il presente e il futuro dell’Inter. A fine stagione (fino ad allora, su volontà di Antonio Conte, è stato congelato ogni discorso sui rinnovi con i vari procuratori) il portiere – che ormai si gestisce da sé – punterà a prolungare per un’altra stagione il contratto in scadenza nel 2021 rinnovato a dicembre 2017 nella speranza di coronare il sogno di vincere qualcosa all’Inter.

In tal senso è già stato deciso il ritorno alla base di Radu Certo è che i black-out emersi nel breve interregno di Padelli hanno convinto l’Inter a ragionare sul fatto di avere un secondo più rodato rispetto all’ex portiere del Toro, spedito tra i pali a Udine dopo 1.253 giorni dall’ultima presenza in campionato. a meno che l’Inter non decida di investire dei soldi sull’acquisto di Musso ) con Padelli che, dovesse rinnovare per un altro anno, passerebbe a essere il terzo nelle gerarchie raccogliendo l’eredità di Berni . Sul titolare, beh, dubbi non ce ne sono almeno per un’altra stagione“.