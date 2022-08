Inter, bivio Gagliardini. “Ipotesi Valencia, i dettagli e l’impatto a bilancio”

Il futuro di Roberto Gagliardini sembra essere ancora all'Inter, nonostante il centrocampista ex Atalanta sia una delle ultime scelte di Inzaghi. L'infortunio di Mkhitaryan permette al classe '94 di scalare una posizione ma, al momento, parte dietro anche al giovane Asllani, primo sostituto dei tre titolari. Calciomercato.com fa il punto sulla situazione, anche in ottica mercato:

"Un bivio lungo 14 giorni perché sullo sfondo per il classe 1994 rimane un mercato che non è mai decollato e che lui stesso ha sempre allontanato. Rimane però l'idea di Gennaro Gattuso di rinforzare il centrocampo del Valencia proprio con il suo innesto, ma finora l'Inter non ha mai approfondito la trattativa. Il suo contratto scade a giugno 2023, e ha un impatto a bilancio di circa 5 milioni. Difficile che si possa arrivare a cifre più alte e il tempo per sostituirlo, eventualmente, si assottiglierà sempre di più. Dentro il campo o fuori dall'Inter. A Gagliardini rimangono poche chance da giocarsi".