Romano: “Missione Inter per Gallagher? Giocatore interessante, mi risulta che…”

Nei giorni scorsi in Inghilterra hanno accostato il nome di Conor Gallagher all’Inter. Si tratta di un centrocampista classe 2000, in prestito dal Chelsea al Crystal Palace per questa stagione. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato del suo futuro: “Si è parlato dell’Inter in missione per seguirlo, è un giocatore molto interessante in prestito al Crystal Palace. Da quello che mi risulta però è pienamente nei piani del Chelsea, vogliono tenerlo in squadra e discutere il rinnovo di contratto con lui”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).