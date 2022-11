Dall’Inter viste tante gare del Verona: “Puntato profilo sia per fascia che per centrocampo”

"Gli 007 di Marotta e Ausilio quest’anno hanno visto molte partite sia dell’Empoli che del Verona: non è certo un caso. In Toscana, da Tommaso Baldanzi a Fabiano Parisi, sgorgano infatti idee per la mediana e per la sinistra. In Veneto, invece, la lente si è fermata su Filippo Terracciano, in cui si vede giusta duttilità: può stare sia a destra che a centrocampo. Per tutti c’è la possibilità di intavolare prestiti, con riscatti a fine stagione".