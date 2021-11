Mercato Inter: ecco l’idea più percorribile a gennaio tra Frattesi, Raspadori e Scamacca

L’Inter segue da vicino tre giocatori di casa Sassuolo in chiave mercato. Frattesi per il centrocampo, Raspadori e Scamacca per l’attacco

Alessandro Cosattini

L’Inter segue da vicino tre giocatori di casa Sassuolo in chiave mercato. Davide Frattesi per il centrocampo, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca per l’attacco. Così Calciomercato.com ha fatto chiarezza in vista di gennaio: “L'idea più percorribile a gennaio resta quindi quella legata a Gianluca Scamacca che per caratteristiche rappresenterebbe il perfetto vice-Dzeko che oggettivamente manca in rosa”, si legge.