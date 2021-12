Inter, sull’obiettivo Ginter a zero c’è anche il Bayern: la situazione

Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Matthias Ginter, difensore in scadenza col Gladbach: anche il Bayern ci pensa

Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Matthias Ginter, difensore in scadenza col Gladbach al prossimo 30 giugno 2022. Come riportato su Twitter da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, "l’Inter sta lavorando su Ginter come colpo a zero per la prossima estate. Dialoghi in corso, anche il Bayern è interessato ma a oggi non si tratta di una priorità.