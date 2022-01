Inter, dialoghi costanti per Ginter: “Cifre e dettagli del contratto offerto”

L’Inter lavora per il colpo Matthias Ginter a zero a giugno. Dialoghi in corso tra i dirigenti nerazzurri e il difensore centrale classe 1994

L’Inter lavora per il colpo Matthias Ginter a zero a giugno. Dialoghi in corso tra i dirigenti nerazzurri e il difensore centrale classe 1994, in scadenza di contratto al 30 giugno col Gladbach. Come riportato da Calciomercato.com, è pronto un quadriennale a 3 milioni di euro a stagione per firmare con l’Inter a giugno. Riflessioni in corso da parte del giocatore, che ha lo stesso agente di Hakan Calhanoglu.