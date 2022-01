Inter, Ginter si allontana? CM: “C’è un nome da tenere maggiormente in considerazione”

L’aggiornamento sul possibile rinforzo per la difesa nerazzurra

Matthias Ginter non sembra essere in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Il difensore, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, gode della stima dei dirigenti di viale della Liberazione, che tuttavia non sembrano convinti a livello economico dell’operazione.

Si legge su Calciomercato.com: “Se nelle ultime ore l’affare sembrava correre sulla pista giusta, ad oggi va invece registrata una frenata dell’Inter. Il club non è disposto ad assecondare le richieste economiche del calciatore. I nerazzurri ritengono Ginter un buon calciatore, ma non un top nel ruolo e per questo motivo non vorrebbero andare oltre i 3 milioni di ingaggio. Questo anche perché a breve ci sarà da trattare il rinnovo di Skriniar ed è importante non rompere certi equilibri.