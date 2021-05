La Stampa – Futuro Inter, le linee guida di Suning: almeno 7 giocatori a rischio

Secondo quanto riporta La Stampa, il futuro dell'Inter sarà all'insegna dell'austerity con un calo del monte ingaggi che risulta inevitabile

Secondo quanto riportato da La Stampa, "Suning ha già fissato le linee guida: riduzione dei costi, mercato autofinanziato, sacrifici chiesti a chi farà parte del progetto. Giocatori in primis". La prima mossa potrebbe essere quella di liberarsi infatti di alcuni contratti in scadenza o di chi "«pesando» parecchio, non è più ritenuto indispensabile" e sono almeno 7 i nomi interessati. Da Ranocchia a Young, da Vecino fino a Sanchez e lo stesso Pinamonti. Ci sarà tempo e modo di pianificare la prossima stagione ma " l’Inter della «manita» è stata tra le più piacevoli del campionato, manovrando in velocità, realizzando pregevoli gol, confermando forza e serietà del gruppo nonché l’abilità nel trasformare i palloni recuperati in pericoli", chiosa il quotidiano.