Inter, promozione pronta: un gioiello della Primavera potrebbe far parte del centrocampo 22-23

Il centrocampo sarà con ogni probabilità il reparto più rivoluzionato nella prossima sessione di mercato dell'Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, in bilico, oltre a Vidal e Vecino, c'è anche Gagliardini. E chissà che non sia la volta buona per promuovere un gioiello della primavera nerazzurra come Casadei, che tanto si sta mettendo in luce in questa stagione: