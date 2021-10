Colpo alla Lautaro? Olé: “Mossa Inter per un gioiello del River, prime telefonate da Milano”

Undici gol in 35 presenze stagionali con la maglia del River Plate, a 21 anni. Oggi, gli occhi di mezza Europa su di lui, Inter compresa

La lista di squadre interessate (Tottenham, Milan e Ajax lo seguono da tempo) è molto lunga e l'Inter farebbe parte di essa. I nerazzurri, infatti, stanno monitorando la situazione, così come Real Madrid, Siviglia, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Addirittura, Olé parla di chiamate e contatti da parte dei club interessati, Inter compresa. Il contratto del calciatore, infatti, scade nel dicembre del 2022 e le trattative per il rinnovo con il River Plate non sono ancora iniziate. Ecco perché in tante si sono fatte avanti, magari per averlo a zero. Anche perché, oggi, il valore di Alvarez si aggira sui 20 milioni di euro.