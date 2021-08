Il Giornale – Inter, in testa solo Correa: Belotti, un mezzo. Se Satriano partisse…

Il quotidiano parla del mercato del club nerazzurro, dell'arrivo dell'argentino e del possibile arrivo di un altro attaccante

Correa è pronto per sbarcare all'Inter . Lo scrive anche il Giornale che parla di un affare in prestito con obbligo di riscatto a trenta mln + 1 mln di bonus. Per il giocatore un contratto di quattro anni a 3.5 mln a stagione più bonus. All'Inter ritroverà Inzaghi che lo ha voluto tantissimo. E troverà anche Lautaro, suo connazionale e amico: si sono sentiti in occasione del compleanno del 10 nerazzurro. È atteso - spiega il quotidiano - il via da Nanchino.

"Belotti resta al palo. Ma in realtà Ausilio e Marotta hanno sempre avuto in testa Correa. L'attaccante del Torino - si legge sullo stesso quotidiano - è stato più un mezzo per stanare Lotito e abbassare le iniziali pretese laziali (35 milioni) che un obiettivo concreto. Intanto Pinamonti va in prestito all'Empoli con metà stipendio (2,2 milioni) pagato dall'Inter, Salcedo piace al Genoa, mentre Lazaro può finire in prestito con obbligo di riscatto (8 milioni) al Benfica. Partisse pure Satriano - al netto dei guai fisici di Sanchez - potrebbe arrivare last minute un centravanti di scorta in prestito (Jovic o Scamacca)".