Inter, smentite su Jordi Alba. “Le parti in causa su Gosens fanno sapere che…”

“In tal senso, la trattativa con il Bayer Leverkusen per Robin Gosens si è risolta in un fuoco fatuo. Il problema è che l’offerta da 2 milioni per il prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato per 28 milioni è rimasta sulla carta. I tedeschi erano sì interessati all’esterno sinistro, ma in prestito e con diritto di riscatto, condizioni neppure sufficienti per intavolare un discorso con la controparte. Per il principio dei vasi comunicanti, l’Inter ha immediatamente congelato gli approcci con lo Stoccarda per Borna Sosa (dalla sede di via della Liberazione era partita per il croato la richiesta di un prestito oneroso con diritto di riscatto). Oggi, fanno sapere le parti in causa, è alquanto difficile che il file possa essere riaperto. Certo è che l’accaduto è ulteriore testimonianza di quanto basso sia il feeling tra Inzaghi e Gosens: non può essere un caso che da febbraio il tedesco abbia giocato soltanto una gara da titolare in nerazzurro, a Lecce alla prima giornata di campionato”, si legge.