Non solo l’Inter su Gosens: altri quattro club hanno sondato il terreno

I nerazzurri seguono da vicino l'esterno tedesco dell'Atalanta, ma non sono i soli: tutte le squadre interessate

L’Inter c’è, ma non è la sola. Robin Gosens è da tempo nel mirino dei nerazzurri per la fascia sinistra, ma piace anche ad altre società, come sottolineato oggi da Calciomercato.com: “L’Atalanta ha sempre tenuto duro rispetto alle tentazioni che erano arrivate dal mercato: Leicester, Juventus, Barcellona, Manchester City e Inter hanno sondato, nei mesi scorsi, il terreno per l’ex Heracles e non sono esclusi nuovi ritorni di fiamma”, si legge.