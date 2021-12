Inter, già incassato il gradimento di Bremer: “Servono 25 mln, ipotesi scambio”

L'Inter fa sul serio per il difensore del Torino Bremer: ecco la richiesta del Torino. E spunta l'ipotesi scambio

Lavori in corso in casa Inter, per il presente e per il futuro. Dopo il rinnovo di ieri di Federico Dimarco (già ufficializzato), la società nerazzurra si sta concentrando sulle scadenze di contratto di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, con un occhio anche al mercato di gennaio che ormai è alle porte. Si valuteranno tutte le possibili opportunità, per rinforzare subito la rosa di Simone Inzaghi, ma anche in vista dell'estate. E c'è un nome su tutti da monitorare per il futuro della difesa: quello di Gleison Bremer, centrale classe 1997 del Torino autore di una prova più che positiva mercoledì a San Siro.