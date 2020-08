Mercato, l’Inter guarda al futuro: “Riflettori puntati e discorsi avviati per un talento 2001”

L’Inter non guarda soltanto al presente, ma anche al futuro. E avrebbe individuato in Samuele Ricci, talentuoso mediano dell’Empoli classe 2001, un nome papabile per un avvenire radioso a centrocampo. Ma, secondo La Nazione, la Fiorentina starebbe compiendo il sorpasso decisivo sul ragazzo: “La Fiorentina, a sorpresa, potrebbe battere la concorrenza (decisamente forte) sul giovane (classe 2001) centrocampista dell’Empoli, Samuele Ricci. Viola e azzurri stanno lavorando al prestito, con diritto di riscatto importante, alla fine della prossima stagione.

Sotto certi aspetti e magari con le dovute proporzioni la mossa della Fiorentina su Ricci potrebbe ricordare quanto avvenuto a gennaio con Amrabat e il Verona. Sul centrocampista sono comunque (e ancora) accesi i riflettori di Inter e Roma che già nei mesi scorsi avevano manifestato il loro interesse al giocatore parlando con i vertici dell’Empoli, ma la mossa della Fiorentina potrebbe mischiare le carte e arrivare a soluzione in tempi piuttosto brevi”.