L’Inter guarda già al 2022-23 e progetta il gran colpo a zero: “Ausilio pazzo di lui”

In un momento storico difficile come questo, la priorità è essere vigili e guardare al futuro in cerca di ottime opportunità di mercato

Marco Macca

In un momento storico difficile come questo, la priorità è essere vigili e guardare al futuro in cerca di ottime opportunità di mercato. L'Inter, per esempio, sta già guardando al 2022-23, con la possibilità di chiudere un colpo a parametro zero che farebbe felici tutti in seno alla dirigenza nerazzurra. Stiamo parlando di Franck Kessié, centrocampista del Milan e alle prese con una complicata trattativa per il rinnovo con i rossoneri:

"L’Inter monitora l’evolversi della negoziazione. L’ex Atalanta piace molto a Piero Ausilio. L’amministratore delegato Beppe Marotta inoltre è molto abile nelle operazioni a parametro zero, come ha dimostrato proprio la vicenda Calhanoglu. A maggior ragione in una fase delicatissima nella quale l’Inter non ha margine di manovra sul mercato per acquisti onerosi (...) Non è possibile escludere un Calhanoglu bis con un calciatore enormemente più decisivo".

(Fonte: Tuttosport)