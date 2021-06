Inter, atteso il rilancio per Hakimi: doppio contatto con l’agente di Zappacosta

I nerazzurri sondano il mercato alla ricerca del possibile sostituto dell'esterno marocchino, nel mirino del PSG.

L'Inter è alla ricerca del possibile sostituto di Achraf Hakimi. In attesa di capire se il Paris Saint-Germain alzerà l'offerta per l’esterno marocchino (al momento i 60 milioni sul tavolo non bastano), la dirigenza nerazzurra sta sondando le opportunità di mercato per la corsia destra. Diversi i nomi monitorati, tra cui c’è quello di Davide Zappacosta.