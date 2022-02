Inter-Handanovic, dialoghi in corso sul rinnovo: “Finale sembra già scritto”

Dialoghi in corso tra l'Inter e Samir Handanovic per il rinnovo del contratto in scadenza: ecco la situazione

Alessandro Cosattini

Sono nel vivo i dialoghi tra Samir Handanovic, in scadenza al 30 giugno 2022, e l’Inter. Si parla del rinnovo di contratto, nonostante l’arrivo già deciso di André Onana per la prossima stagione. Come svela La Gazzetta dello Sport, “l’Inter ha avuto un colloquio per il rinnovo del portiere e capitano nerazzurro. Anche qui c’è un lavoro da fare ma il finale sembra già scritto. […] Logico che l’ingaggio attuale, 3,2 milioni, vada rivisto agli occhi del club. Ma la società nerazzurra è disposta a ragionare su una base biennale, oppure su un accordo di un anno con opzione per il secondo. Il primo passo ufficiale è stato mosso”, si legge.