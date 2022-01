Inter, per gennaio una priorità. E c’è una novità su Handa. Brozovic? Gli aggiornamenti

L'Inter si appresta ad iniziare il mercato di gennaio con un obiettivo specifico. Intanto si muove qualcosa per Brozovic

L'Inter si appresta ad iniziare il mercato di gennaio con un obiettivo: l'esterno sinistro. "Due i nomi caldi, quelli di Lucas Digne (in rottura con l’Everton) e Filip Kostic che ha un contratto con l’Eintracht in scadenza nel 2023 (in questo caso probabilmente servirebbe una formula che prevede il riscatto), il tutto a meno che l’Inter non intavoli uno scambio, avendo in Matias Vecino e Stefano Sensi due giocatori molto richiesti", riporta l'edizione odierna di Tuttosport.